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14 Ocak 2020, Salı
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Türk sporu için el ele

Türk sporu için el ele

Türk Sporu'nun sorunlarının konuşulduğu '' dün 'da başladı.

Türk Sporu'nun sorunlarının konuşulduğu '' dün 'da başladı. İlk iki gün futboldaki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştaya , , ve başkanlarının yanı sıra tüm , 1, 2 ve 3. lig kulüplerinin başkanları katıldı. Çalıştayda dün, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' ve 'Türk Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konuşuldu. Bu önemli çalıştayda bugün, 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' başlıkları görüşülecek.

  1. 14.1.2020
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