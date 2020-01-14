Türk sporu için el ele

Türk Sporu'nun sorunlarının konuşulduğu 'Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı' dün Ankara'da başladı. İlk iki gün futboldaki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştaya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra tüm Süper Lig, 1, 2 ve 3. lig kulüplerinin başkanları katıldı. Çalıştayda dün, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' ve 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konuşuldu. Bu önemli çalıştayda bugün, 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' başlıkları görüşülecek.