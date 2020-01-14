Türk sporu için el ele
Türk Sporu'nun sorunlarının konuşulduğu 'Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı' dün Ankara'da başladı.
Türk Sporu'nun sorunlarının konuşulduğu 'Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı' dün Ankara'da başladı. İlk iki gün futboldaki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı çalıştaya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının yanı sıra tüm Süper Lig, 1, 2 ve 3. lig kulüplerinin başkanları katıldı. Çalıştayda dün, 'Türk Sporunda Gelecek Stratejileri' ve 'Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konuşuldu. Bu önemli çalıştayda bugün, 'Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri' ile 'Türk Futbolunda Marka Yönetimi' başlıkları görüşülecek.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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