''Halil'i hazırlamıştık ama Cüneyt'i görevlendirdik'' - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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''Halil'i hazırlamıştık ama Cüneyt'i görevlendirdik''

''Halil'i hazırlamıştık ama Cüneyt'i görevlendirdik''

Başkan Alp, hakem yönetimiyle tartışılan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruları yanıtladı. Alp, ''Derbiye ’i 4-5 hafta hazırladık. Son maçlarında iki takım da yenilince ‘sıkıntı yaşanmasın’ diye Cüneyt’i atadık. '' ifadelerini kullandı.

Derbi maça önce 'i hazırladıklarını aktaran Alp, ancak karşılaşmanın 1 hafta öncesinde karar değişikliğine giderek görevi 'a verdiklerini söyledi. Derbinin kritik öneme sahip olduğunu, karşılaşmada tecrübeli bir ekibi görevlendirmek istediklerini dile getiren , "Derbiye 4-5 hafta öncesinde Halil Umut Meler'i hazırladık. Bir hafta önce iki takımın da yenilgisi, iki takımın da kamuoyunda yer alması nedeniyle kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik. Onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Bir sıkıntı yaşamaması ve zor durumda bırakmak istemememizden dolayı Çakır ve ekibini bu maça verdik" ifadelerini kullandı.

  1. 4.1.2020
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