''Halil'i hazırlamıştık ama Cüneyt'i görevlendirdik''

Derbi maça önce Halil Umut Meler'i hazırladıklarını aktaran Alp, ancak karşılaşmanın 1 hafta öncesinde karar değişikliğine giderek görevi Cüneyt Çakır'a verdiklerini söyledi. Derbinin kritik öneme sahip olduğunu, karşılaşmada tecrübeli bir ekibi görevlendirmek istediklerini dile getiren Zekeriya Alp, "Derbiye 4-5 hafta öncesinde Halil Umut Meler'i hazırladık. Bir hafta önce iki takımın da yenilgisi, iki takımın da kamuoyunda yer alması nedeniyle kararı değiştirdik. İki sıkıntılı takımın maçına Cüneyt Çakır ve ekibini vermek istedik. Onların daha rahat bir maç yönetmesi için. Bir sıkıntı yaşamaması ve zor durumda bırakmak istemememizden dolayı Çakır ve ekibini bu maça verdik" ifadelerini kullandı.