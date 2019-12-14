Ajax modeli örnek olmalı
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yabancı sayısı yerine altyapıyı konuşmalıyız. Ajax altyapı modeli önümüzde duruyor” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunda yabancı futbolcu sayısı yerine altyapının konuşulmasını belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Altyapı vazgeçilmezimiz olmalı. En temel şart üretim. Üreteceğiz, yetiştireceğiz, altyapıya daha çok yatırım yapacağız. Hepimiz Ajax'ın ortaya koyduğu altyapı modeline gıptayla bakıyoruz ama altyapıyı önemseyen, kulüp sayımız maalesef yeterli değil" dedi. Kulüplerin idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, Antalya'nın spor turizminin merkezi olduğunu da dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Dünya standartlarında statlarımız ve tesislerimiz var" dedi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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