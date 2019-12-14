Ajax modeli örnek olmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunda yabancı futbolcu sayısı yerine altyapının konuşulmasını belirtti. Bakan Kasapoğlu, "Altyapı vazgeçilmezimiz olmalı. En temel şart üretim. Üreteceğiz, yetiştireceğiz, altyapıya daha çok yatırım yapacağız. Hepimiz Ajax'ın ortaya koyduğu altyapı modeline gıptayla bakıyoruz ama altyapıyı önemseyen, kulüp sayımız maalesef yeterli değil" dedi. Kulüplerin idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, Antalya'nın spor turizminin merkezi olduğunu da dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Dünya standartlarında statlarımız ve tesislerimiz var" dedi.