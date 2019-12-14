Ajax modeli örnek olmalı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Ajax modeli örnek olmalı

Ajax modeli örnek olmalı

Ajax modeli örnek olmalı

, “Yabancı sayısı yerine altyapıyı konuşmalıyız. Ajax altyapı modeli önümüzde duruyor” dedi.

Gençlik ve , Türk futbolunda yabancı futbolcu sayısı yerine altyapının konuşulmasını belirtti. , "Altyapı vazgeçilmezimiz olmalı. En temel şart üretim. Üreteceğiz, yetiştireceğiz, altyapıya daha çok yatırım yapacağız. Hepimiz Ajax'ın ortaya koyduğu altyapı modeline gıptayla bakıyoruz ama altyapıyı önemseyen, kulüp sayımız maalesef yeterli değil" dedi. Kulüplerin idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, 'nın spor turizminin merkezi olduğunu da dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Dünya standartlarında statlarımız ve tesislerimiz var" dedi.

  1. 14.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ajax modeli örnek olmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN