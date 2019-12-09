TFF'den FFP Talimatı'nda değişiklik! Harcama limitleri... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'den FFP Talimatı'nda değişiklik! Harcama limitleri...

TFF'den FFP Talimatı'nda değişiklik! Harcama limitleri...

, ve Talimatı'nın '' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

(), ve Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal 'nın '' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."

  1. 10.12.2019
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