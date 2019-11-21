Süper Lig'deki futbolcuların vergileri arttırıldı!
Süper Lig’de oynayan futbolculardan alınan %15’lik verginin %20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.
Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi. Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
- 21.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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