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21 Kasım 2019, Perşembe
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'deki futbolcuların vergileri arttırıldı!

Süper Lig'deki futbolcuların vergileri arttırıldı!

’de oynayan futbolculardan alınan %15’lik verginin %20'ye yükseltileceği kanun teklifi, tarafından kabul edildi.

'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, tarafından kabul edildi. Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.

Ayrıntılar geliyor...

  1. 21.11.2019
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