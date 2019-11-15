Oğuz Çetin'in babası vefat etti
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.
Eski futbolcu ve TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti.
TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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