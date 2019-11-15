Oğuz Çetin'in babası vefat etti - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Oğuz Çetin'in babası vefat etti

'in babası vefat etti

Oğuz Çetin'in babası vefat etti

() Genç ve 'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü 'in babası hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve Genç ve 'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü 'in babası vefat etti.

TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

  1. 15.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğuz Çetin'in babası vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN