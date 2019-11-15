A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etmişti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüs ile Andorra'ya geçti. İşte ilk görüntüler...