A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etmişti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüs ile Andorra'ya geçti. İşte ilk görüntüler...
15 Kasım 2019 Cuma 20:26
Güncelleme: 15.11.2019 21:01
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Milli takım kafilesi, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağı H Grubu son maçı öncesi başkent Andorra La Vella'ya geldi. Ay-yıldızlı futbolcular, 9 saatlik yolculuğun ardından - 2 derecede antrenmana çıktı.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak A Milli Takım, bu ülkele geldi.
İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı.
Kafileyi Barselona'da Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, İspanya-Andorra sınırında ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.
Andorra'da konaklanacak otele girişte büyükelçilik çalışanlarının eşleri, teknik direktör Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'a çiçek verdi.