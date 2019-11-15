A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etmişti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüs ile Andorra'ya geçti. İşte ilk görüntüler...

15 Kasım 2019 Cuma 20:26 Güncelleme: 15.11.2019 21:01
A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

Milli takım kafilesi, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağı H Grubu son maçı öncesi başkent Andorra La Vella'ya geldi. Ay-yıldızlı futbolcular, 9 saatlik yolculuğun ardından - 2 derecede antrenmana çıktı.

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A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak A Milli Takım, bu ülkele geldi.

A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı.

A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

Kafileyi Barselona'da Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, İspanya-Andorra sınırında ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı.

A Milliler Andorra'ya ulaştı! İşte ilk görüntüler

Andorra'da konaklanacak otele girişte büyükelçilik çalışanlarının eşleri, teknik direktör Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'a çiçek verdi.

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