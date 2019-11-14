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14 Kasım 2019, Perşembe
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11 haftada 7 çalıştırıcı

11 haftada 7 çalıştırıcı

'de 11 hafta geride kalırken, 6 takım değişikliğine gitti. Son olarak geçtiğimiz günlerde ve Ankaragücü'nün dahil olduğu bu sirkülasyonda , Denizlispor, ve takımlarına teknik müdahalede bulundu.

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, 6 takım değişikliğine gitti. Son olarak geçtiğimiz günlerde ve Ankaragücü'nün dahil olduğu bu sirkülasyonda , Denizlispor, ve takımlarına teknik müdahalede bulundu. Kayserispor'da ise teknik direktör değişimi ilginç bir hal aldı. Sarı-kırmızılılarda geride kalan 11 haftada , ve olmak üzere 3 teknik direktör görev yaptı.

GÖREVDEN AYRILAN TEKNİK DİREKTÖRLER:

BÜLENT KORKMAZ-ANTALYASPOR

SAMET AYBABA-KAYSERİSPOR

HİKMET KARAMAN-KAYSERİSPOR

TAMER TUNA-GÖZTEPE

YÜCEL İLDİZ-DENİZLİSPOR

MUSTAFA KAPLAN-GENÇLERBİRLİĞİ

METİN DİYADİN-ANKARAGÜCÜ

  1. 14.11.2019
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