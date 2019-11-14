11 haftada 7 çalıştırıcı

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, 6 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Antalyaspor ve Ankaragücü'nün dahil olduğu bu sirkülasyonda Kayserispor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Göztepe takımlarına teknik müdahalede bulundu. Kayserispor'da ise teknik direktör değişimi ilginç bir hal aldı. Sarı-kırmızılılarda geride kalan 11 haftada Hikmet Karaman, Samet Aybaba ve Bülent Uygun olmak üzere 3 teknik direktör görev yaptı.

GÖREVDEN AYRILAN TEKNİK DİREKTÖRLER:

BÜLENT KORKMAZ-ANTALYASPOR

SAMET AYBABA-KAYSERİSPOR

HİKMET KARAMAN-KAYSERİSPOR

TAMER TUNA-GÖZTEPE

YÜCEL İLDİZ-DENİZLİSPOR

MUSTAFA KAPLAN-GENÇLERBİRLİĞİ

METİN DİYADİN-ANKARAGÜCÜ