İşte Süper Lig bu!

Heyecanın giderek arttığı Süper Lig'de oldukça ilginç bir haftayı geride bıraktık. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sivasspor haftayı lider tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve öğrencileri alkışı aldı. Dört Büyükler bu sezon ilk kez aynı haftada 3 puanla tanıştı. F.Bahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle geçti. G.Saray, G.Antep deplasmanında askerleri sahada, generalleri kulübedeyken kazandı. Beşiktaş, N'Koudou'nun hızıyla Denizli'yi aştı. Trabzonspor da 10 kişiyle Alanya'yı liderlikten etti.



3 PUAN İÇİNE 8 TAKIM SIKIŞTI

Süper Lig'de 11. hafta sonunda lider Sivasspor'un 21 puanı var. Arkasından sırayla Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş geliyor. İşte bu 8 takım sadece 3 puan arasında sıkışmış durumda. Bu uzun listede 8. basamakta bulunan Beşiktaş 18 puanla lider durumdaki Sivas'a hiç de uzak değil. Başakşehir, A.Gücü'nü yenerek önemli bir galibiyet daha aldı. Rize 3. kalecisi Zafer ile 'zafere' koştu. Altları ilgilendiren maçta G.Birliği, Kayseri'yi yendi.



HAFTANIN GOLÜ

ÖMER BAYRAM

O ne goldü öyle... Cimbom'un orta sahası, topu diziyle kontrol etti, mermi gibi vurdu. Top filelere yapıştı.





HAFTANIN ASİSTİ

EMRE

Yuto Nagatomo'yu kesen Emre Taşdemir iyi oyununu bir de asistle süsledi. Feghouli'ye müthiş bir top kesti. Cezayirli'ye boş kaleye dokunmak kaldı.



HAFTANIN KURTARIŞI

ZAFER

Tarık 54'te kırmızı görünce kaleyi devralan Zafer adeta devleşti. Antalya akınlarına set çeken Zafer, Blanco'nun kafasını müthiş şekilde çeldi.



HAFTANIN OLAYI

GENÇLİK ATEŞİ SARDI

Süper Lig'de bu haftaya gençler damga vurdu. Kayserispor'un G.Birliği ile oynadığı karşılaşmada 17 yaşındaki Nurettin'in ortasını 15 yaşındaki Emre ağlarla buluşturdu. Emre, lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu oldu. Rize'de 19'luk 3. kaleci Zafer oyuna girip birbirinden kritik 7 kurtarış yaptı. Bize de bu aslan parçalarını alkışlamak kaldı.



HAFTANIN TAKIMI



TRABZONSPOR



Fırtına, evinde hiç yenemediği Alanyaspor'a karşı bir de 10 kişi kaldı. Buna rağmen müthiş şekilde mücadele ederek 3 puanı kaptı.



HAFTANIN SÖZÜ BÜLENT YILDIRIM

Eski hakem Bülent Yıldırım, Sackey ile Diaby arasında kırmızı çıkmayan pozisyonu yorumladı: Ya arkadaş burada kırmızı vermek için hakem olmaya gerek yok. Bizim köydeki muhtarı getirsek atar.