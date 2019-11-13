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13 Kasım 2019, Çarşamba
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'a 2 Yiğido!

Galatasaray'a 2 Yiğido!

Kadroda yeniden yapılanmaya hazırlanan , ’un 25 yaşındaki ve aynı yaştaki sol kanat oyuncusu Kılınç’ın peşinde. Cimbom, sözleşmeleri bitecek olan iki futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.

Kadroda yeniden yapılanmaya hazırlanan , 'un 25 yaşındaki ve aynı yaştaki sol kanat oyuncusu Kılınç'ın peşinde. Cimbom, sözleşmeleri bitecek olan iki futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.

  1. 13.11.2019
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