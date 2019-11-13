Galatasaray'a 2 Yiğido!

Kadroda yeniden yapılanmaya hazırlanan Galatasaray, Sivasspor'un 25 yaşındaki 10 numarası Mert Hakan Yandaş ve aynı yaştaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın peşinde. Cimbom, sözleşmeleri bitecek olan iki futbolcuyu sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.