"2016'dan beri Fatih Terim'i tanıyamıyorum"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim ile ilgili flaş sözler kullanan Uluç, "2016'dan beri Fatih Terim'i tanıyamıyorum. Fatih Terim tamamen kafasındaki saplantılarla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
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