Antep'in gözü Aslan'da

Bugün Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep, planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Kırmızı- siyahlı takımın kaptanı Günay Güvenç, G.Saray'ın yorgun geleceğini belirterek, "Bu durumdan faydalanmalıyız. Tempomuzla değerlendirmek istiyoruz. A.Gücü galibiyetini, G.Saray maçıyla taçlandıracağız. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" sözlerini kullandı.