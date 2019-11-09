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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Antep'in gözü Aslan'da

Antep'in gözü Aslan'da

'in 11. haftasında bugün 'ı konuk edecek olan 'te kaptan , "A.Gücü galibiyetini, G.Saray maçıyla taçlandıracağız." dedi.

Bugün 'ı konuk edecek , planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Kırmızı- siyahlı takımın kaptanı , G.Saray'ın yorgun geleceğini belirterek, "Bu durumdan faydalanmalıyız. Tempomuzla değerlendirmek istiyoruz. A.Gücü galibiyetini, G.Saray maçıyla taçlandıracağız. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" sözlerini kullandı.

  1. 9.11.2019
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