Antep'in gözü Aslan'da
Süper Lig'in 11. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep'te kaptan Günay Güvenç, "A.Gücü galibiyetini, G.Saray maçıyla taçlandıracağız." dedi.
Bugün Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep, planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Kırmızı- siyahlı takımın kaptanı Günay Güvenç, G.Saray'ın yorgun geleceğini belirterek, "Bu durumdan faydalanmalıyız. Tempomuzla değerlendirmek istiyoruz. A.Gücü galibiyetini, G.Saray maçıyla taçlandıracağız. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" sözlerini kullandı.
- 9.11.2019
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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Antep'in gözü Aslan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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