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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Palut 'de

Palut Göztepe'de

'in 10. haftasında Trabzon’dan 1-0'lık galibiyetle dönen ekibi, teknik direktörünü de buldu. Hatayspor’dan ayrılan ’la el sıkışıldığı öğrenildi.

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen adeta hayata döndü. Son deplasman galibiyetini geçen sezon 26 Nisan'da Başakşehir'i yenerek alan sarı-kırmızılılar, deplasman fobisine de son verdi. ekibi, Fırtına'yı yenmenin mutluluğunu yaşarken, bir müjdeli haber de teknik direktör konusunda geldi. Göz-Göz, Tamer Tuna'nın yerine 'la anlaştı. A Spor yetkililerine konuşan Palut, İzmir ekibiyle anlaştıklarını duyurdu. 42 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de teknik direktörlüğünü yaptığı Hatay'ı play-off finaline yükseltmiş, penaltılarda Gaziantep FK'ya kaybederek 'in kapısından dönmüştü. Genç hoca, 6. haftada 1-0 kazandıkları Eskişehir maçı sonrası görevden alınmıştı.

JEROME SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome, uzun süren gol suskunluğuna Trabzon'da son verdi. Karadeniz'de sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim olan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. Jerome, son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 11 Mayıs 2019'da, Bornova Stadı'nda oynanan ve 3-3 beraberlikle biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.

  1. 4.11.2019
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