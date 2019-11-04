Palut Göztepe'de

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe adeta hayata döndü. Son deplasman galibiyetini geçen sezon 26 Nisan'da Başakşehir'i yenerek alan sarı-kırmızılılar, deplasman fobisine de son verdi. İzmir ekibi, Fırtına'yı yenmenin mutluluğunu yaşarken, bir müjdeli haber de teknik direktör konusunda geldi. Göz-Göz, Tamer Tuna'nın yerine İlhan Palut'la anlaştı. A Spor yetkililerine konuşan Palut, İzmir ekibiyle anlaştıklarını duyurdu. 42 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de teknik direktörlüğünü yaptığı Hatay'ı play-off finaline yükseltmiş, penaltılarda Gaziantep FK'ya kaybederek Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Genç hoca, 6. haftada 1-0 kazandıkları Eskişehir maçı sonrası görevden alınmıştı.

JEROME SİFTAH YAPTI

Göztepe'nin İngiliz golcüsü Cameron Jerome, uzun süren gol suskunluğuna Trabzon'da son verdi. Karadeniz'de sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim olan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, 176 gün sonra gol sevinci yaşadı. Jerome, son olarak Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 11 Mayıs 2019'da, Bornova Stadı'nda oynanan ve 3-3 beraberlikle biten Sivasspor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.