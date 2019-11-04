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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Başkentte 3 puan savaşı

Başkentte 3 puan savaşı

'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında , sahasında Gazişehir 'i konuk edecek. Karşılaşmayı 'ndan Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 10. haftanın kapanış maçı Başkentte ile FK arasında oynanacak. Hafta içinde yönetimi değişen ve yeni başkanıyla ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 maçtır kazanamıyor. Lige iyi başlayan Antep ise 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.

  1. 4.11.2019
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