Başkentte 3 puan savaşı

Ligde 10. haftanın kapanış maçı Başkentte Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Hafta içinde yönetimi değişen ve yeni başkanıyla ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 maçtır kazanamıyor. Lige iyi başlayan Antep ise 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.