Başkentte 3 puan savaşı
Süper Lig'in 10. hafta kapanış karşılaşmasında Ankaragücü, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 10. haftanın kapanış maçı Başkentte Ankaragücü ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Hafta içinde yönetimi değişen ve yeni başkanıyla ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 maçtır kazanamıyor. Lige iyi başlayan Antep ise 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.
- 4.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Başkentte 3 puan savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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