Sivasspor doludizgin

Sivasspor, galibiyet serisine Denizlispor'u da ekledi. Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 14'te Mert Hakan, 19'da Erdoğan'la pozisyonlardan yararlanamadı. Yiğido 40'ta aradığı golü buldu. Mert Hakan'ın sert vuruşunda, top Stachowiak'tan döndü. Dönen topu önünde bulan Hakan Arslan, ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1. 2. devrede de Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin şovu vardı. 58'de Appindangoye penaltı noktasından auta attı. 66'da Emre'nin şutu direkte patladı. Horoz'da Barrow'un 79'daki şutunda, Samassa gole izin vermedi. 90+1'de usta golcü Kone, Emre'nin ikramını geri çevirmedi ve Sivas 11 maç sonra deplasmanda kazanırken, 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

DİSİPLİNDEN KOPMADIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Denizli'de galibiyet hak ettiklerini söyledi. Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Rakibimize fazla pozisyon tanımadık. Kazanmamızın sebebi, oyun disiplinini bozmamamızdı" dedi.

İÇ SAHA BASKISI VAR

Mehmet Özdilek, iç sahadaki üst üste 4. yenilginin nedenini, baskıya bağladı. Şifo Mehmet, "Bizim sezon başından beri içeride kazanma çizgimiz yok. Oyuncuların üzerinde iç sahada kazanamamanın verdiği bir baskı var" diye konuştu.

"ACAYİP KEYİF ALIYORUM"

Sivasspor'un dikkat çeken isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Sivas'ta yakaladıkları başarının sırrını açıkladı. Yandaş, "Bu takımda oynamaktan acayip keyif alıyorum. Koşmaktan keyif alır mı bir insan? 90+4'te depar atıyorum, çok mutlu oluyorum" yorumunu yaptı.