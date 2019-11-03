MAÇ SONUCU Kasımpaşa 2-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU 2-2 | ÖZET

MAÇ SONUCU Kasımpaşa 2-2 Yeni Malatyaspor | ÖZET

'in 10. haftasında BtcTurk , 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak liderlik şansını kaybetti.

'in 10. haftasında , deplasmanda 'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip 13. dakikada Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında deplasman ekibi Adis Jahovic ile beraberliği yakaladı.

Golden hemen 7 dakika sonra Veysel Sarı topu kendi kalesine gönderdi ve sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.

Dakikalar 77'yi gösterirken Malatya ekibinde Robin Yalçın ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

84. dakikada teknik direktör Sergen Yalçın, hakem ile girdiği tartışma sonrası kırmızı kart ile tribünlere gönderildi.

Lacivert-beyazlılar 90+3'te Khalili ile beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Yeni Malatyaspor 17 puan ile 3. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 12 puan ile 10. sırada yer aldı.

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 19:23
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