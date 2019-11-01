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01 Kasım 2019, Cuma
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Kafkas veya Palut

Kafkas veya Palut

'in 10. haftasında oynayacağı maçı sonrası yeni hocasını seçecek 'nin, veya 'tan birisini getireceği öğrenildi.

, 'nın yerine teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. ekibinde başkanlık yaptığı 2014'ten bu yana 9 farklı hocayla çalışan Başkan 'in kurmaylarına, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bizi yukarılara taşıyacak, gelecekte de önemli katkılar sunacak bir çalıştırıcı belirleyeceğiz" dediği öğrenildi. Trabzon maçında takımı sahaya, kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın çıkaracağı açıklanırken, Başkan Sepil'in yabancı hoca düşünmediği, veya ikilisinden birisini seçeceği bildirildi.

  1. 1.11.2019
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