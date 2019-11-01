Kafkas veya Palut

Göztepe, Tamer Tuna'nın yerine teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. İzmir ekibinde başkanlık yaptığı 2014'ten bu yana 9 farklı hocayla çalışan Başkan Mehmet Sepil'in kurmaylarına, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bizi yukarılara taşıyacak, gelecekte de önemli katkılar sunacak bir çalıştırıcı belirleyeceğiz" dediği öğrenildi. Trabzon maçında takımı sahaya, kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın çıkaracağı açıklanırken, Başkan Sepil'in yabancı hoca düşünmediği, Tolunay Kafkas veya İlhan Palut ikilisinden birisini seçeceği bildirildi.