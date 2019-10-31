‘Yabancı sayısı düşecek’ - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri ‘Yabancı sayısı düşecek’

‘Yabancı sayısı düşecek’

‘Yabancı sayısı düşecek’

Başkanı sayısını düşürmeyi planladıklarını açıkladı.

Başkanı sayısını düşürmeyi planladıklarını açıkladı. "Bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız" diyen Özdemir bu süreci Kulüpler Birliği ile birlikte yürütmek istediklerini belirtti. Özdemir ayrıca kulüplerin borç yapılandırmasını da yakından takip ettiklerini belirtti.
  1. 31.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Yabancı sayısı düşecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN