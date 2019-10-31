Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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'da : Umudum hiç kaybolmuyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Umudum hiç kaybolmuyor

yense de yenilse de hep oyunun içinde. Başkan Ağaoğlu da “Bizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Sakatlar düzelince seviye atlayacağız” diye konuştu.

Süper Lig'de , lider olmak için gittiği deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönse de oyunu yine alkış almıştı. temsilcisi öne geçtiği maçta ardından yenik duruma düşse de pes etmedi. 90+6'da Alexander Sörloth ile eşitliği yakalayan bordo-mavililerde başkan da takıma olan güvenini paylaştı. Ağaoğlu "Bu kadar sıkıntılı sürece rağmen çok iyi noktadayız. Bizim çocuklar asla pes etmiyor. Maçın her anında durmadan savaşıyorlar. Mücadeleden asla geri adım atmıyorlar" ifadelerini kullandı.

HEPSİ ÇOK YÜREKLİ
Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçında golün son anda gelmesinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. Ağaoğlu "Gol son dakikada geldi ama ben o golün geleceğine inanıyordum. Çünkü bizim takımımızın neler yapabileceğini biliyorum. Bizim çocukları izlerken umudum hiç kaybolmuyor. Bu takımın potansiyeli çok daha fazla. Sakat oyuncularımız var. Onlar da dönünde seviye atlayacağız. Mevcut oyuncularımız eksikleri sağolsunlar hiç arattırmadılar" dedi.

AĞAOĞLU: YOKUM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun adı sonrası için Kulüpler Birliği başkanlığı için geçiyordu. Birçok kulüp başkanı özellikle beIN SPORTS ile yürütülen görüşmelerde etkin rol oynayan Ağaoğlu'nu bu göreve layık görmüştü. Ancak Ağaoğlu'nun tamamen Trabzonspor'a odaklanmak için Kulüpler Birliği başkanlığını istemediği öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu, Başkanı 'i bu koltuk için önermişti.

ÖZBEK VE ORMAN'A HİÇ YARAMAMIŞTI
Kulüpler Birliği'nde son iki başkan ve Fikret Orman büyük şok yaşamışlardı. Özbek, başkanlık seçimlerini kaybettiği için Kulüpler Birliği başkanlığı da otomatik olarak düşmüştü. Yerine seçilen Fikret Orman da ağır eleştiriler üzerine kongre kararı alınca başkanlığı sona ermişti. Trabzonspor taraftarı, Ahmet Ağaoğlu'na "Aman başkan, o koltuk kimseye yaramıyor" diyerek Kulüpler Birliği başkanlığını kabul etmemesi için telkinde bulundu.

  1. 31.10.2019
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