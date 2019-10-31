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31 Ekim 2019, Perşembe
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Terim’le arasında sorun yok

Terim’le arasında sorun yok

muhabiri ve Direct , Falcao'nun durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Pucetti, Falcao’nun macerasını değerlendirdi. “’da mutlu” dedi.

muhabiri ve Direct , Falcao'nun durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Puceti, "Aşil tendonunda çok fazla hissettiği için takım antrenmanlarına katılamıyor. Sahalara problemsiz dönmek için sakatlığının geçmesini bekliyor. Ağrıları geçtikten sonra 'a faydalı olacaktır" dedi. "'da mutlu" diyen Puceti, Falcao ile Terim arasında sorun olmadığını da vurguladı.

FİTNESS'A DEVAM
Falcao'nun dün takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Kolombiyalı futbolcunun, yarın karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Hedef, maçı ancak onun bile zor olduğu ifade ediliyor.

BONSERVİSİMİ VERİN!
Beklentilerin altında kalan Mariano'nun 'dan bir takımla anlaştığı bildirildi. Sambacının menajeri yönetime Ocak ayına kadar olan alacaklarını vermeleri durumunda ayrılacaklarını iletti. Yönetim ise 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi durumunda istediği yere gidebileceğini bildirdi.

  1. 31.10.2019
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