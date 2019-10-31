Terim’le arasında sorun yok

ESPN Kolombiya muhabiri ve Direct TV Genel Yayın Yönetmeni Tito Pucetti, Falcao'nun durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Puceti, "Aşil tendonunda çok fazla ağrı hissettiği için takım antrenmanlarına katılamıyor. Sahalara problemsiz dönmek için sakatlığının geçmesini bekliyor. Ağrıları geçtikten sonra Galatasaray'a faydalı olacaktır" dedi. "İstanbul'da mutlu" diyen Puceti, Falcao ile Terim arasında sorun olmadığını da vurguladı.

FİTNESS'A DEVAM

Falcao'nun dün takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Kolombiyalı futbolcunun, yarın Çaykur Rize karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor. Hedef, Real Madrid maçı ancak onun bile zor olduğu ifade ediliyor.

BONSERVİSİMİ VERİN!

Beklentilerin altında kalan Mariano'nun Brezilya'dan bir takımla anlaştığı bildirildi. Sambacının menajeri yönetime Ocak ayına kadar olan alacaklarını vermeleri durumunda ayrılacaklarını iletti. Yönetim ise 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli getirmesi durumunda istediği yere gidebileceğini bildirdi.