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31 Ekim 2019, Perşembe
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Gençler sahaya

Gençler sahaya

, yarın oynanacak maçında kadroda revizyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bazı Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Ama hazırlıyoruz. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. 17-18 yaşındakiler bile olabilir" açıklaması yapmıştı.

, yarın oynanacak maçında kadroda revizyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bazı Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Ama hazırlıyoruz. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. 17-18 yaşındakiler bile olabilir" açıklaması yapmıştı. Akıllara , Erencan ve Atalay isimleri geldi. Cuma günü oynanacak maçında Terim'in formasının hakkını vermeyen isimleri kenara alması bekleniyor. Ayrıca Taylan ve gibi isimler de sahada olacak. Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen antrenmanına Yunus Akgün ile birlikte alt yapıdan santrafor bölgesinde oynayan 17 yaşındaki Erencan Yardımcı ve Mustafa Kapı da çıktı.

BABEL MiLLi TAKIMDA HOLLANDA
Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da ve 19 Kasım'da Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Ronald Koeman, son dönemde futbolu büyük eleştiri alan 32 yaşındaki Babel'i de kadroya aldı.

BİTİGEN YÖNETECEK
G.Saray-Çaykur Rize maçına Abdulkadir Bitigen atandı. Bu sezon 'de 5. maçına çıkacak olan Bitigen, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ikinci maçını yönetecek. Bitigen'in yönettiği maçta Galatasaray deplasmanda 'ye 2-0 yenilmişti. Çaykur Rize ise evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

  1. 31.10.2019
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