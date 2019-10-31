Gençler sahaya
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında kadroda revizyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bazı Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Ama hazırlıyoruz. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. 17-18 yaşındakiler bile olabilir" açıklaması yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında kadroda revizyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bazı Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Ama hazırlıyoruz. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. 17-18 yaşındakiler bile olabilir" açıklaması yapmıştı. Akıllara Yunus Akgün, Erencan ve Atalay isimleri geldi. Cuma günü oynanacak Çaykur Rize maçında Terim'in formasının hakkını vermeyen isimleri kenara alması bekleniyor. Ayrıca Taylan ve Ömer Bayram gibi isimler de sahada olacak. Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen antrenmanına Yunus Akgün ile birlikte alt yapıdan santrafor bölgesinde oynayan 17 yaşındaki Erencan Yardımcı ve Mustafa Kapı da çıktı.
BABEL MiLLi TAKIMDA HOLLANDA
Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Kuzey İrlanda ve 19 Kasım'da Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Ronald Koeman, son dönemde futbolu büyük eleştiri alan 32 yaşındaki Babel'i de kadroya aldı.
BİTİGEN YÖNETECEK
G.Saray-Çaykur Rize maçına Abdulkadir Bitigen atandı. Bu sezon Süper Lig'de 5. maçına çıkacak olan Bitigen, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un ikinci maçını yönetecek. Bitigen'in yönettiği maçta Galatasaray deplasmanda Denizli'ye 2-0 yenilmişti. Çaykur Rize ise evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
- 31.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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