Vur patlasın çal oynasın!

Beşiktaş derbisinde 1-0 mağlup olan ve son haftalardaki kötü performansıyla tepki çeken Galatasaray'da oyuncuların eğlence görüntüleri ortaya çıktı. Ortamda bulunanların İnstagram hesabından paylaştığı görüntülerde eğlenen kişiler arasında futbolcular Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina da yer aldı. Bir doğum günü partisi olduğu anlaşılan videolarda Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği görülüyor. Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile marpucu dikkat çekiyor.

'KADRO DIŞI KALSINLAR' ÇAĞRISI

Galatasaraylı futbolcular, salı akşamı içkili mekanda ince saz takımı eşliğinde eğlenirken masa üstüne dansöz çıkartmayı da ihmal etmediler! Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından bazı taraftarlar, "Doğum gününü kutlamaya gitmişler" diyerek olayın büyütülmemesi gerektiğini dile getirirken büyük bir kesim ise sahada bekleneni veremeyen oyuncuların eğlencelerde boy göstermesini doğru bulmadıklarını belirtti. Hatta bir adım ileri gidip 'kadro dışı kalsınlar' çağrıları bile vardı.

TERİM SİNİRLİYDİ

Galatasaray, Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim'in oyuncuların eğlence görüntülerine oldukça kızdığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın dünkü çalışmada sinirli olduğu ifade edildi.

TARAFTAR TEPKİLİ:

Bu eğlenceyi hak edecek ne yaptınız!

Eğlence görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından yorumlar da gecikmedi. Galatasaray'daki kötü gidişata dikkat çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların eğlenceyi hak edecek ne yaptığını sorguladı. İşte o mesajlardan bazıları:

Fatih hocaya sitemim bu yüzden bu takımda en başta disiplin yok aidiyet duygusu yok. @efsane54900768

Bu eğlenceyi hak edecek ne yaptınız! @WizardOFGALA

Babel, Lemina, Donk hala kadro dışı kalmadı mı F.T! @mochue12

Donk'un ameliyat olan oğlu, Babel'in pembe saçları, Lemina'nın gamsızlığı vardı. İçi kan ağlayan biz doyasıya eğlenip para yiyen onlar. Yazıklar olsun... @Seker_Hoca

Babel, Lemina, Donk kurmuşlar masayı alem yapıyorlar olay futbola gelince... Neyse konuşmayacağım. @atalayorbay

Kadro dışı bırakılmalı hepsi. @Erdem_14

Bu Lemina utanıyorum demiyor muydu ağlamaklı bir şekilde. @OmerSylr1907

Bu Hollandalılar da sıkıntı var çok rahatlar. @utkunesipoglu

TENDONLARIM AĞRIYOR!

Sosyal medyada konuya esprili yaklaşanlar da yok değildi. Falcao'nun eğlencede yer almamasına dikkat çeken bir kullanıcı, "Hocam Babel, Lemina, Donk akşam alem yapacaklarmış beni de çağırdılar ben gitmedim tendonlarım ağrıyor dedim" diye yazdı. Bir başka hesap ise olay görüntülere "Mağlubiyet primleri yatmış. Eğleniyorlar" yorumu yaptı.

'OĞLUM AMELİYAT OLDU'

Eğlenceye katılanlar arasında en büyük tepki çeken isim Ryan Donk'tu. Derbi günü yaptığı paylaşımda 'Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım' açıklaması yapan Hollandalı oyuncunun, iki gün sonra partide boy göstermesi eleştirileri beraberinde getirdi.