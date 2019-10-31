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31 Ekim 2019, Perşembe
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rahat geçti

Göztepe rahat geçti

’nın istifasıyla hocasız kalan sarı-kırmızılılar Yasin, Eren ve genç Batuhan’ın golleriyle 5’inci tura çıktı.

'de 4-1'lik yenilgisinin ardından teknik direktör 'nın istifa ettiği , 4'üncü tur maçında konuk ettiği Belediyespor'u 3-0 yenerek moral buldu. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sarı-kırmızılılara yaklaşık 3 bin taraftarı destek verdi. ekibinin gollerini , Eren ve genç Batuhan attı.

İLK YARIDA 2 GOL
Maçın 33. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası dışından sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45'te penaltıdan skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla bitti. 88'de genç oyuncu Batuhan'ın golüyle Göztepe maçı 3-0 kazandı.
  1. 31.10.2019
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