Göztepe rahat geçti
Tamer Tuna’nın istifasıyla hocasız kalan sarı-kırmızılılar Yasin, Eren ve genç Batuhan’ın golleriyle 5’inci tura çıktı.
İLK YARIDA 2 GOL
Maçın 33. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası dışından sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45'te Eren Derdiyok penaltıdan skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla bitti. 88'de genç oyuncu Batuhan'ın golüyle Göztepe maçı 3-0 kazandı.
- 31.10.2019
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Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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