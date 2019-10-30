Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak. Haftanın hakemleri ise şöyle;
1 KASIM CUMA:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
2 KASIM CUMARTESİ:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
3 KASIM PAZAR:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
4 KASIM PAZARTESİ:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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