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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar...

'de 10. hafta heyecanı Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak. Haftanın hakemleri ise şöyle;

1 KASIM CUMA:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

2 KASIM CUMARTESİ:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir:

17.30 Trabzonspor-Göztepe:

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş:

3 KASIM PAZAR:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

4 KASIM PAZARTESİ:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Kulübü: Halil Umut Meler

  1. 30.10.2019
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