Fenerbahçe'nin kupa serüveni A Spor'da
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahaya çıkıyor, sarı-lacivertli yıldızlar galibiyet için sahne alıyor. Rakip güçlü ikinci lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu… Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı bu akşam 20:30’da A Spor’da.
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