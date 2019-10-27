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27 Ekim 2019, Pazar
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Lidere Antep şoku!

Lidere Antep şoku!

'in 9'uncu haftasında Futbol Kulübü ile Aytemiz 1-1 berabere kaldı. Sezonun flaş ekibi, 33’te ile öne geçti. 90+1’de ’la eşitliği sağlayan Antep lidere çelme taktı

Liderlik koltuğunda oturan turuncuyeşilliler, 33'te 'yle öne geçti. Fernandes'in pasında savunma arkasına sarkan Senegalli golcü, sol ayağıyla uzak köşeyi buldu: 1-0. Cisse, bu golüyle 9'uncu haftada 9. golünü kaydetmiş oldu. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda rakip kaleye baskı kurdu. Fernandes'in çıkmasının ardından rakip kaleye gitmekte zorlandı. Özellikle son anlarda yüklenen kırmızı-siyahlılar, 90+1'de Twumasi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta 'in kafasıyla beraberliği sağladı: 1-1. Alanya, 18 puana yükselirken; Gaziantep ise puanının 12'ye çıkartmayı başardı.

EROL BULUT İSYAN ETTİ
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, son dakikada yedikleri gole isyan etti. Pozisyonun faul olmadığını savunan Bulut, "Olmayan bir faul sonrasında gol yedik. Böyle kaybetmek üzücü. Hala lideriz" dedi.

  1. 27.10.2019
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