Lidere Antep şoku!

Liderlik koltuğunda oturan turuncuyeşilliler, 33'te Cisse'yle öne geçti. Fernandes'in pasında savunma arkasına sarkan Senegalli golcü, sol ayağıyla uzak köşeyi buldu: 1-0. Cisse, bu golüyle 9'uncu haftada 9. golünü kaydetmiş oldu. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda Gaziantep rakip kaleye baskı kurdu. Alanyaspor Fernandes'in çıkmasının ardından rakip kaleye gitmekte zorlandı. Özellikle son anlarda yüklenen kırmızı-siyahlılar, 90+1'de Twumasi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kana Biyik'in kafasıyla beraberliği sağladı: 1-1. Alanya, 18 puana yükselirken; Gaziantep ise puanının 12'ye çıkartmayı başardı.



EROL BULUT İSYAN ETTİ

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, son dakikada yedikleri gole isyan etti. Pozisyonun faul olmadığını savunan Bulut, "Olmayan bir faul sonrasında gol yedik. Böyle kaybetmek üzücü. Hala lideriz" dedi.