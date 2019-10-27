Lidere Antep şoku!
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Sezonun flaş ekibi, 33’te Cisse ile öne geçti. 90+1’de Kana Biyik’la eşitliği sağlayan Antep lidere çelme taktı
Liderlik koltuğunda oturan turuncuyeşilliler, 33'te Cisse'yle öne geçti. Fernandes'in pasında savunma arkasına sarkan Senegalli golcü, sol ayağıyla uzak köşeyi buldu: 1-0. Cisse, bu golüyle 9'uncu haftada 9. golünü kaydetmiş oldu. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda Gaziantep rakip kaleye baskı kurdu. Alanyaspor Fernandes'in çıkmasının ardından rakip kaleye gitmekte zorlandı. Özellikle son anlarda yüklenen kırmızı-siyahlılar, 90+1'de Twumasi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kana Biyik'in kafasıyla beraberliği sağladı: 1-1. Alanya, 18 puana yükselirken; Gaziantep ise puanının 12'ye çıkartmayı başardı.
EROL BULUT İSYAN ETTİ
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, son dakikada yedikleri gole isyan etti. Pozisyonun faul olmadığını savunan Bulut, "Olmayan bir faul sonrasında gol yedik. Böyle kaybetmek üzücü. Hala lideriz" dedi.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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