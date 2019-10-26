Süper Lig'den haberler (25.10.19)
Süper Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...
TAMER TUNA: KAZANACAĞIZ
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini Başakşehir deplasmanında kaybeden Göztepe, yarın 59 yıldır diş geçiremediği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de bulundukları yeri hak etmediklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Hedeflediğimiz puanları alamadık ama lig sonunda kendimizi bulacağımız yeri iyi görüyoruz. O yüzden bu maç büyük önem arz ediyor. Taraftarın desteği çok önemli, sonucu almak zorundayız. Kazanacağız" diye konuştu.
KONYASPOR KADIKÖY'DE İDDİALI
Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, F.Bahçe karşısında Yeni Malatya mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Aksoy, "Malatya'yı yenseydik, daha moralli olacaktık. Üst sıra hedefimiz sürüyor. Amacımız İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek" ifadelerini kullandı.
YİĞİDO SAHASINDA COŞUYOR
Galatasaray'a yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir toplayan Sivasspor, bugün evinde Antalya'yı devirip, bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yiğido'nun kozu ise kendi sahası olacak. Kırmızı-beyazlılar, evinde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
GAZİANTEP FK REVİRE DÖNDÜ
Lider Alanya'yı ağırlayacak Gaziantep FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kırmızı- siyahlılarda eksik oyuncu sayısının fazlalığı ise teknik heyetin canını sıkıyor. Antep'te sakat Muhammet Demir, Muğdat ve Tetteh'in yanı sıra cezalı Kayode yok.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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