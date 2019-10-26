Süper Lig'den haberler (25.10.19)

TAMER TUNA: KAZANACAĞIZ

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini Başakşehir deplasmanında kaybeden Göztepe, yarın 59 yıldır diş geçiremediği Kasımpaşa'yı konuk edecek. Süper Lig'de bulundukları yeri hak etmediklerini belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Hedeflediğimiz puanları alamadık ama lig sonunda kendimizi bulacağımız yeri iyi görüyoruz. O yüzden bu maç büyük önem arz ediyor. Taraftarın desteği çok önemli, sonucu almak zorundayız. Kazanacağız" diye konuştu.

KONYASPOR KADIKÖY'DE İDDİALI

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, F.Bahçe karşısında Yeni Malatya mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Aksoy, "Malatya'yı yenseydik, daha moralli olacaktık. Üst sıra hedefimiz sürüyor. Amacımız İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek" ifadelerini kullandı.

YİĞİDO SAHASINDA COŞUYOR

Galatasaray'a yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir toplayan Sivasspor, bugün evinde Antalya'yı devirip, bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yiğido'nun kozu ise kendi sahası olacak. Kırmızı-beyazlılar, evinde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

GAZİANTEP FK REVİRE DÖNDÜ

Lider Alanya'yı ağırlayacak Gaziantep FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kırmızı- siyahlılarda eksik oyuncu sayısının fazlalığı ise teknik heyetin canını sıkıyor. Antep'te sakat Muhammet Demir, Muğdat ve Tetteh'in yanı sıra cezalı Kayode yok.