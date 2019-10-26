Süper Lig'den haberler (25.10.19) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'den haberler (25.10.19)

'den haberler (25.10.19)

Süper Lig'den haberler (25.10.19)

'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

TAMER TUNA: KAZANACAĞIZ

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisini deplasmanında kaybeden , yarın 59 yıldır diş geçiremediği 'yı konuk edecek. 'de bulundukları yeri hak etmediklerini belirten teknik direktör , "Hedeflediğimiz puanları alamadık ama lig sonunda kendimizi bulacağımız yeri iyi görüyoruz. O yüzden bu maç büyük önem arz ediyor. Taraftarın desteği çok önemli, sonucu almak zorundayız. Kazanacağız" diye konuştu.

KONYASPOR KADIKÖY'DE İDDİALI
2. Başkanı , F.Bahçe karşısında Yeni mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. Aksoy, "Malatya'yı yenseydik, daha moralli olacaktık. Üst sıra hedefimiz sürüyor. Amacımız İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek" ifadelerini kullandı.

YİĞİDO SAHASINDA COŞUYOR
'a yenilmesine rağmen oynadığı futbolla takdir toplayan , bugün evinde 'yı devirip, bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Yiğido'nun kozu ise kendi sahası olacak. Kırmızı-beyazlılar, evinde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

GAZİANTEP FK REVİRE DÖNDÜ
Lider Alanya'yı ağırlayacak FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kırmızı- siyahlılarda eksik oyuncu sayısının fazlalığı ise teknik heyetin canını sıkıyor. Antep'te sakat , Muğdat ve Tetteh'in yanı sıra cezalı Kayode yok.

  1. 26.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'den haberler (25.10.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN