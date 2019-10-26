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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Çık sahada affettir

Çık sahada affettir

'ın evinde ile oynadığı maçta Younes seyircilerin hedefindeydi. Faslı oyuncu, protestolara kafasını takınca de onu kenara almak zorunda kalmıştı. Olaylar sonrası Terim "Kendini sahada affettir" dedi.

'ın evinde ile oynadığı maçta Younes seyircilerin hedefindeydi. Faslı oyuncu, protestolara kafasını takınca de onu kenara almak zorunda kalmıştı. Kenara gelirken ıslık sesleri yükselince de Belhanda seyircilere dönüp küfretmişti. 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayınlamıştı. İmparator, Belhanda ile bire bir görüşerek onu derbisine özel olarak hazırlıyor. Terim "Özür dilemen güzel bir davranış. Ancak sen asıl özrü futbolunla sahada dilemelisin. Rakip senin üzerine oynayabilir. Dikkatli ol. Çık sahada kendini affettir" ifadelerini kullandı.

BELHANDA ÇOK HIRSLI
Cimbom'un orta sahasındaki yıldızı Younes Belhanda, seyircilerle girdiği küfürleşmenin ardından Fatih Terim'in ikazlarıyla 'hizaya gelmiş' görünüyor. Tecrübeli oyuncu, tamamen işine konsantre olmuş durumda. Fazla konuşmuyor ve büyük bir hırsla çalışıyor.

GÖTZE UMUDU
İdari direktör Şükrü Hanedar'ın sezon sonu B. Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan için temas kurması taraftarı heyecanlandırdı. Alman yıldızın babasıyla görüşen Hanedar'ın teması olumlu geçti. Tecrübeli ismin babasının "Götze iyi bir taraftarı olan, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Ancak her şey sezon sonu belirlenir" dediği öğrenildi.

  1. 26.10.2019
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