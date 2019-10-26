İmha planını hazırladı
İşte Terim'in imha planı "Tüm takıma: Birlikte pres yapacağız. çıkarken çok hata yapıyorlar. Stoperlere: Gereksiz risk almayın. ayağınızdan topu çabuk çıkarın, Forvete: Karius çok top sektiriyor. Şut sonrası her topu kovalayın"
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kurmayları Levent Şahin, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile kafa kafaya verip Beşiktaş derbisi analizlerini tamamladı. İmparator şimdi hazırladıkları planları oyunculara aktarıyor. Deneyimli hoca, idmanlarda her futbolcusuna yapacaklarını bir bir anlatıyor. Uygulamalı olarak gösteriyor. Usta hoca hem savunma hem de hücum planlarını tamamladı. İmparator, takım savunması, toplu hücum ve bireysel hata konusunda sarı-kırmızılı oyunculara uyarılarını yaptı. Terim zirve yarışında önem taşıyan maçta hata istemiyor.
'ONLAR İÇİN DAHA ZOR'
Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Bu maç rakip için daha zor. Kurtuluş maçı gibi görüyorlar. Üzerlerinde baskı hissedeceklerdir ancak bu baskı onları ekstra motive de edebilir. Ben de sizden tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı. İmparator tüm takıma yaptığı konuşmada "Sahada 11 kişisiniz ama 1 kişi gibi oynayacaksınız. Birlikte hareket edeceksiniz. Rakip kaleye şut atmaktan çekinmeyin. Karius sektiriyor. Bunları kovalayın. Mutlaka şans gelecektir" dedi.
'YARDIMI UNUTMAYIN'
Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, takım savunmasını sadece defans oyuncularının yapmayacağını hatırlatarak doğru alan ve adam paylaşımı istedi. Antrenmanda çalıştıklarını aynen sahada görmek istediğini belirten usta çalıştırıcı "Öndeki oyuncular basarken, orta saha ve savunma da onlara yaklaşacak. Boşluk bırakmayacağız" diye konuştu. Terim, Luyindama ve Marcao'yu da risk almamaları konusunda uyardı.
Mariano'nun yerine Şener
FATİH Terim, orta sahda Lemina ile kavuşacağı dinamizmi sağ kanatta da istiyor. Tekniği yüksek ancak koşu kalitesi zayıf olan Mariano'nun Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor. Tecrübeli hocanın bu karşılaşmada sağ kanatta Şener Özbayraklı'ya şans vereceği kaydedildi. İmparator, tecrübeli sağ bekten savunmada yerini kaybetmemesini, hücumda ise arkaya sarkmasını istedi.
SERİ TURDA
Sarı-kırmızılı ekibin orta sahası Jean Michel Seri boş vakitlerini ailesiyle geçiriyor. Fildişi Sahilli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Kışlık alışveriş yapan tecrübeli oyuncu, burada taraftarlarla da selfie çekildi.
DERBİ ÖNCESİ DOSTLUK
G.Saraya ile Beşiktaş arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi Ryan Babel bir paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız, İnstagram'dan "Pazara görüşmek üzere" notuyla düştüğü fotoğrafta Atiba ve Jeremain Lens ile olan bir karesini paylaştı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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