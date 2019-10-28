Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray'ı Kasım ve Aralık aylarında zorlu bir fikstür bekliyor. Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını gol atamadan kaybeden Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki maçlarda genç oyuncularına şans vereceğini açıklamıştı. Ancak Aslan'ın zorlu fikstürü Terim'i düşündürüyor...