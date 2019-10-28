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Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?
Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray'ı Kasım ve Aralık aylarında zorlu bir fikstür bekliyor. Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını gol atamadan kaybeden Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki maçlarda genç oyuncularına şans vereceğini açıklamıştı. Ancak Aslan'ın zorlu fikstürü Terim'i düşündürüyor...
28 Ekim 2019 Pazartesi 17:05
Güncelleme: 28.10.2019 17:05
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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanında mağlup olan Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor.
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Ligde ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılar 1 ay içerisinde 6 zorlu maça çıkacak.
Aslan'ı Aralık ayında da Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de zorlu maçlar bekliyor...
1 Kasım Cuma günü sahasında ÇaykurRizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından hafta arasında RealMadrid deplasmanına çıkacak.
İspanya'daki maçtan 3 gün sonra Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar, ardından sahasında Başakşehir'i konuk edecek.