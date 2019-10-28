Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray'ı Kasım ve Aralık aylarında zorlu bir fikstür bekliyor. Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını gol atamadan kaybeden Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim önümüzdeki maçlarda genç oyuncularına şans vereceğini açıklamıştı. Ancak Aslan'ın zorlu fikstürü Terim'i düşündürüyor...

28 Ekim 2019 Pazartesi 17:05 Güncelleme: 28.10.2019 17:05
Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanında mağlup olan Galatasaray'ı zor bir süreç bekliyor.

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Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

Ligde ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan sarı kırmızılılar 1 ay içerisinde 6 zorlu maça çıkacak.

Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

Aslan'ı Aralık ayında da Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de zorlu maçlar bekliyor...

Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, ardından hafta arasında Real Madrid deplasmanına çıkacak.

Terim'i bekleyen zorlu süreç! Bu maçları atlatabilecek mi?

İspanya'daki maçtan 3 gün sonra Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılılar, ardından sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

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