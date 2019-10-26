Hayat öpücüğü

Ligde 6 maçtır 3 puan hasreti çeken Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 24. dakikada ceza sahasında Abarhoun'un şutunda VAR incelemesi sonucunda Alihan'ın elle müdehalesini tespit eden Koray Gençerler, beyaz noktayı gösterdi.

2 dakika sonra penaltı atışını gole çeviren Samudio, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

BOLDRIN UÇURDU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği karşılaşmanın 60. dakikasında Attamah nefis bir pasla Boldrin'i buluşturdu. Brezilyalı oyuncu güzel bir vuruşla Rizespor'u 2-0 öne geçirdi ve tribünleri rahatlattı. Ligde son 4 maçını kaybeden Atmacalar ve teknik direktör İsmail Kartal rahat bir nefes aldılar ve umut tazelediler.

'BOŞ MUKAVELE İMZALADIM'

4 haftadır üzdükleri taraftarı bir nebze olsun mutlu ettiklerine inandığını belirten Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal şöyle konuştu: Doğru yoldayız; 9 maç 11 puan. Ben giderim başkası gelir. Ben buraya boş mukaveleye imza atarak geldim. Bazı eleştirileri hak etmiyoruz. Destek bekliyorum.