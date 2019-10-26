Hayat öpücüğü
Ligde 6 maçtır 3 puan hasreti çeken Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Seyircisi önünde Ankaragücü’nü deviren Atmacalar Samudio (pen.) ve Boldrin’in golleriyle sonuca gitti...
Ligde 6 maçtır 3 puan hasreti çeken Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. 24. dakikada ceza sahasında Abarhoun'un şutunda VAR incelemesi sonucunda Alihan'ın elle müdehalesini tespit eden Koray Gençerler, beyaz noktayı gösterdi.
2 dakika sonra penaltı atışını gole çeviren Samudio, ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.
BOLDRIN UÇURDU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği karşılaşmanın 60. dakikasında Attamah nefis bir pasla Boldrin'i buluşturdu. Brezilyalı oyuncu güzel bir vuruşla Rizespor'u 2-0 öne geçirdi ve tribünleri rahatlattı. Ligde son 4 maçını kaybeden Atmacalar ve teknik direktör İsmail Kartal rahat bir nefes aldılar ve umut tazelediler.
'BOŞ MUKAVELE İMZALADIM'
4 haftadır üzdükleri taraftarı bir nebze olsun mutlu ettiklerine inandığını belirten Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal şöyle konuştu: Doğru yoldayız; 9 maç 11 puan. Ben giderim başkası gelir. Ben buraya boş mukaveleye imza atarak geldim. Bazı eleştirileri hak etmiyoruz. Destek bekliyorum.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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