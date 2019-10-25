Rizespor 3 hafta sonra güldü!
Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü Samudio ve Boldrin'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 3 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Süper Lig'in 9. hafta açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında ev sahibi ekip Samudio'nun penaltıdan attığı 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımın oyuncuları 1-0'lık skorla soyunma odasına gitti.
Dakikalar 60'ı gösterirken ev sahibi ekip Boldrin ile farkı 2'ye çıkardı ve maç 2-0 mavi-yeşillilerin üstünlüğüyle sona erdi.
Ligde 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 22:27
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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