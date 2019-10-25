Rizespor 3 hafta sonra güldü! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Rizespor 3 hafta sonra güldü!

Rizespor 3 hafta sonra güldü!

Rizespor 3 hafta sonra güldü!

'in 9. haftasında , sahasında 'nü Samudio ve Boldrin'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve 3 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

'in 9. hafta açılış karşılaşmasında sahasında 'nü konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında ev sahibi ekip Samudio'nun penaltıdan attığı 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki takımın oyuncuları 1-0'lık skorla soyunma odasına gitti.

Dakikalar 60'ı gösterirken ev sahibi ekip Boldrin ile farkı 2'ye çıkardı ve maç 2-0 mavi-yeşillilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.

  1. 25.10.2019
  2. Güncelleme: 25.10.2019 22:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rizespor 3 hafta sonra güldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN