Milano kaçtı Fenerbahçe yakalayamadı!
THY Avrupa Ligi'nin 4. maçında ilk yarısı 41-29 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Ax Armani Exchange Olimpia Milano'ya 87-74'lük skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Olimpia Milano ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 41-29 Milano üstünlüğüyle biten karşılaşmadan sarı-lacivertliler 87-74'lük skorla mağlup ayrıldı.
Detaylar birazdan...
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 23:52
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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