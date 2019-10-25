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25 Ekim 2019, Cuma
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Milano kaçtı yakalayamadı!

Milano kaçtı Fenerbahçe yakalayamadı!

'nin 4. maçında ilk yarısı 41-29 biten karşılaşmada Beko, 'ya 87-74'lük skorla mağlup oldu.

Beko, 'nin 4. haftasında deplasmanda ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 41-29 Milano üstünlüğüyle biten karşılaşmadan sarı-lacivertliler 87-74'lük skorla mağlup ayrıldı.

Detaylar birazdan...

  1. 25.10.2019
  2. Güncelleme: 25.10.2019 23:52
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