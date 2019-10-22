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Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

Futbolculuk hayatlarını teknik adam olarak devam ettirmek isteyen 30 kursiyer, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
22 Ekim 2019 Salı 11:51 Güncelleme: 22.10.2019 12:03
Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

Kariyerlerine teknik direktör olarak devam ettirmek isteyen 30 kursiyer, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum'a geldi.

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Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

12 gün sürecek eğitimde ders alanlar arasında bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek" dedi.

Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum'da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.

Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

Sunum olarak antrenman, sporcu, antrenör ve antrenörün görevleri başlıklı konulardan bahseden Mehmet Ekşi, daha sonra teknik direktör adaylarını Yüksek İrtifa Futbol Sahası'na çıkararak teknik anlamda bilgiler verdi. Ömer Kaner'in, kursiyerlere uygulamalı olarak anlatmış olduğu bilgileri özellikle Volkan Demirel, not alarak dinledi.

Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

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Kaner'in uygulama derslerinde vurgulamak istediği noktaları Volkan Demirel'in hızlıca bilmiş olması, arkadaşları ve eğitmenlerinden takdir aldı. Futbolu geçtiğimiz aylarda bırakan ve sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldüren teknik adam olma hedefiyle ilerleyen Demirel, "Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Eğitimlerimizi alıp kendimizi hazırlamaya çalışacağız.

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