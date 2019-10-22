Volkan Demirel resmen açıkladı! İşte hayali...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum'da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.