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22 Ekim 2019, Salı
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Sivas istikrar peşinde

Sivas istikrar peşinde

’a 10 kişi kök söktüren 'da , “Önemli olan sonuna kadar çizgimizi sürdürmek, istikrarı korumak” ifadelerini kullandı.

Şampiyon karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği güzel oyunla, futbolseverlerin takdirini kazanan , daha çok can yakacağa benzer. Lider Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 12 puanla 6. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivaslı teknik direktörleri 'la çok iyi bir uyum yakaladı. Şu andaki konumlarının iyi olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Bonservis dahi ödemeden böyle bir takım kurduk. Önemli olan sonuna kadar bu çizgimizi sürdürmek, istikrarı korumak. Yeni bir takımız, göreve geldiğimizde kadroda 9-10 kişi vardı. Ona rağmen zorlu maçlarda iyi işler yaptık. Sürprizler yaşanabiliyor, bizim tüm düşüncemiz yakaladığımız bu iyi formu sonuna kadar sürdürebilmek" diye konuştu.

  1. 22.10.2019
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