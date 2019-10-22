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22 Ekim 2019, Salı
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'da şok iddia!

Kayserispor'da şok iddia!

Geçtiğimiz günlerde takımın idman boykotu yaptığı 'da, maçında başta olmak üzere 4 futbolcunun oynamaması kafa karıştırdı.

Hafta içinde futbolcuların sezon başından beri paralarını alamadıkları gerekçesiyle idman boykotu yaptığı 'da, maçı kadrosuna alınmayan Adebayor, , ve 'le ilgili iddialar kafaları karıştırdı. Başkan Hamdi Elcuman, oyuncuların sakatlığının bulunduğunu, sadece Djedje ile ilgili sorun olduğunu ve çözüleceğini vurguladı. Ancak takımda kimsenin dışı olmadığını söyleyen Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün ise "Djedje 2-3 gündür sakattı ve idmana çıkamıyordu" sözleri üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, açıklamaların birbirini tutmamasına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan Başkan Elcuman, futbolculara bir miktar ödeme yapıldığını ve prim ödemelerinin de gerçekleşeceğini söyledi.

ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, takımın iyi bir hava yakaladığını ve bunun devamının geleceğine inandığını vurguladı. Hamdi Elcuman, "Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur. Kimse ilgilenmezse bu iş olmaz" diye konuştu.

6.2 MİLYON BEKLENİYOR

Başkan Hamdi Elcuman, Kayserispor'a yardım gecesinde vadedilen gelirler hakkında da açıklamalarda bulundu. Elcuman, "Yardım gecesinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde forma satışı gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık 1.8 milyon lirası şu an kasaya girdi. Kalanını toplamak için çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini verdi.

  1. 22.10.2019
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