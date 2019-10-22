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22 Ekim 2019, Salı
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Andone: 'den hiç korkmuyoruz!

Andone: Real Madrid'den hiç korkmuyoruz!

Rumen forvet, AS Gazetesi’ne konuştu. 26 yaşındaki oyuncu “ ayrıldıktan sonra dünyanın en iyisi değiller. Onlara saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Bizi burada yenemezler” dedi.

Aslan'ın 'de 'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden , gözünü karşılaşmasına çevirdi. 'nun sakatlığı nedeniyle katkı veremediği şu dönemde hücumu sırtlayan Rumen yıldız, İspanyol AS Gazetesi'ne bir röportaj verdi. 26 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in sonrası güç kaybettiğini söyledi. Andone "Ronaldo gittikten sonra dünyanın en iyisi değiller. Onlara saygı duyuyoruz ancak kesinlikle korkmuyoruz. Bizi burada yenemezler. Biz Real Madrid'i geçebiliriz. En azından berabere kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Florin Andone'ye Eden Hazard ve Karim Benzema hakkında da sorular yöneltildi. Sarı-kırmızılı ekibin forveti şöyle konuştu: "Hazard ile 'de oynadım. İnanılmaz bir oyuncu. Büyük saygı duyulan bir isim. Belki her gün 5 gol atması beklenir ancak kendini rahat hissettiğinde gerekeni yapacaktır. Çok kaliteli biri. Benzema son 10 yılın en iyi forvetlerinden. Tarzını seviyorum. Kimse onun gibi işler yapamıyor. İyi şarkı söyleyen birini dinlemek gibi. Harika bir golcü. Benzema'da bir golcüde olması gereken her şey var. Ona 90 dakikanın her anında dikkat etmemiz gerekiyor"

GALATASARAY TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM

"İNGİLTERE'DE 'da güzel statlarda oynadım. 'da ise şu ana kadar 4 maça çıktım. Böyle bir şey hiç görmedim. 'de insanlar için yaşıyor, futbol için ölüyor. Maça gittiğimizde bize moral vermek için meşalelerle otobüsü karşılıyorlar. Baskı var. Sadece rakip için değil bizim takım için de baskı var"

SİVAS MAÇINDA ÇOK ACI ÇEKTİK
"Kazanmadan 5 maç oynamıştık. Her şeyi sorgulamaya başlamıştık. Sivasspor maçında çok acı çektik. 10 kişi kalmalarına rağmen bize 2 gol attılar. Pozisyon da vermediler. Türkiye Ligi'nde seviyenin çok yüksek olduğunu test ettik"

NELER DEDi?
*Brighton ile 6 yıllık sözleşme imzalamıştım. Oraya geri dönecek miyim bilmiyorum. Bana güvenilmesini özledim.

*Deportivo'da doktorlar 1 ay oynamamam gerektiğini söyledi. Ancak savunmacı Pablo yanıma geldi "Birçok kırığım oldu. İyi ısınırsan çıkıp oynarsın" dedi. Kafamın içine girdi. Ayağımdaki kırıkla 2 ay oynadım.

*Evet geçmişte çok eleştirildim ancak insanlar ne kadar çalıştığımı biliyorlar mı? Eleştiriler tamamen sonuçlara bağlı. Biz de insanız

FALCAO İLE ORTAĞIZ
"Falcao ile rekabet halinde değiliz. Biz ortağız. Çok iyi ilişkimiz var. Onun seviyesine ulaşmak ve bu kadar mütevazi olmak çok zordur. Çünkü insanlar sizin egonuzu besler. Böyle olmasını beklemiyordum. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek"

INSTAGRAM'DA 8 MİLYON OLDU
Sarı-Kırmızılı kulübün, İnstagram hesabı takipçi sayısıyla her geçen gün daha da büyüyor. Resmi siteden yapılan açıklamada "Türkiye'nin sosyal medyada en çok takip edilen spor kulübü olan Galatasaray, 2013 yılında katıldığı İnstagram platformunda 8 milyon takipçi sayısına ulaştı" denildi.

  1. 22.10.2019
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