Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Bu hafta Süper Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak.

Süper Lig'?de 8. hafta Galatasaray-Sivasspor maçı ile açılacak. Cuma akşamı oynanacak maçın ardından Cumartesi günü Trabzonspor sahasında Gaziantep BB'yi konuk edecek. Günün diğer önemli müsabakasında Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında üç puan için sahaya çıkacak. Pazar akşamı ise Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkacak. Haftanın kapanış maçı 21 Ekim Pazartesi akşamı Konyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak.

KARŞILAŞMALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig'in 8. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 8. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor'un Gazişehir ile oynayacğaı zorlu mücadelede Özgür Yankaya görev alacak. Zorlu Denizlispor-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı mücadelede ise Ali Şansalan düdük çalacak

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de; TFF 1. Lig 8. hafta maçları 18, 19, 20 ve 21 Ekim'de; TFF 2. Lig 9. hafta maçları 19 ve 20 Ekim'de; TFF 3. Lig 9. hafta maçları 19 ve 20 Ekim'de oynanacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ: