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Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in hafta içinde oynanacak Real Madrid maçını da düşünürek Sivasspor maçında rotasyona gideceği ve sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
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Milli aranın ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
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Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği iki kulvarda da zorlu viraja giriyor.
Aslan, milli aranın ardından 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak. 18 Ekim'de Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak.
Bu süreçte RealMadrid'le iki kez karşılaşacak Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra ÇaykurRizespor'u ağırlayacak.
Cimbom'da bu periyot öncesi milli futbolcuların çokluğu ve sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.