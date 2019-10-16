Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in hafta içinde oynanacak Real Madrid maçını da düşünürek Sivasspor maçında rotasyona gideceği ve sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Milli aranın ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği iki kulvarda da zorlu viraja giriyor.

Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Aslan, milli aranın ardından 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak. 18 Ekim'de Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak.

Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Bu süreçte Real Madrid'le iki kez karşılaşacak Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Cimbom'da bu periyot öncesi milli futbolcuların çokluğu ve sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN