Galatasaray'da Sivasspor 11'i belirlendi! Fatih Terim'den flaş karar

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in hafta içinde oynanacak Real Madrid maçını da düşünürek Sivasspor maçında rotasyona gideceği ve sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





