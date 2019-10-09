Quaresma'dan milli takım isyanı: Bana haksızlık yapıldı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Quaresma'dan milli takım isyanı: Bana haksızlık yapıldı

Quaresma'dan milli takım isyanı: Bana haksızlık yapıldı

'tan ayrılarak 'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu , ülkesinde verdiği röportajda milli takımda kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında 'tan ayrılarak 'ya transfer olan , Portekiz basınına milli takım kariyeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Channel 11'e konuşan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyeri boyunca yalnızca bir kez 'nda mücadele ettiğini hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Milli takıma gittiğimde mutlu değildim. Antrenörlerim bana güven vermiyordu ve haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Portekiz Ligi'nin en iyi kanat oyuncusu olarak görülüyordum ama Dünya Kupası kadrosuna alınmadım. Bunu bana kimse açıklayamadı zaten ben de kimseye sormadım."

Sözlerine devam eden yıldız futbolcu, "Bazen gerçeklerle bağdaşmayan bir etiketiniz olur. Onlar da benim üzerime gerçekle bağdaşmayan birçok şey söyledi" dedi.



  1. 09.10.2019
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