Quaresma'dan milli takım isyanı: Bana haksızlık yapıldı
Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinde verdiği röportajda milli takımda kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Portekiz basınına milli takım kariyeri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Channel 11'e konuşan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyeri boyunca yalnızca bir kez Dünya Kupası'nda mücadele ettiğini hatırlatarak şunları dile getirdi:
"Milli takıma gittiğimde mutlu değildim. Antrenörlerim bana güven vermiyordu ve haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Portekiz Ligi'nin en iyi kanat oyuncusu olarak görülüyordum ama Dünya Kupası kadrosuna alınmadım. Bunu bana kimse açıklayamadı zaten ben de kimseye sormadım."
Sözlerine devam eden yıldız futbolcu, "Bazen gerçeklerle bağdaşmayan bir etiketiniz olur. Onlar da benim üzerime gerçekle bağdaşmayan birçok şey söyledi" dedi.
- 09.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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