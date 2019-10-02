Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 7. haftaya girilirken, zorlu maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
- 02.10.2019
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Toplam 1
Yorum
BJK Lİ Niye kapatmış hesabını, sövseydi taraftara.
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MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
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