Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 1. Lig 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 2. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de; TFF 3. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;



