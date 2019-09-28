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28 Eylül 2019, Cumartesi
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taraftarından 'a büyük tepki!

Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!

'in 6. hafta mücadelesinde sahasında ezeli rakibi ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı 'a büyük tepki gösterildi.

Ligin iki dev ekibi ve Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayan dev mücadelede, iki ekipte 3 puan peşinde.

Mücadele öncesi stadyumu dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarda bulunduğu esnada Fenerbahçe Başkanı 'a da yoğun tepki gösterdi. için 'sicili bozuk' diyen Koç'a Galatasaray taraftarı dakikalarca küfürlü tezahüratlarda bulundu.

  1. 28.09.2019
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