Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele öncesi Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.
Ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayan dev mücadelede, iki ekipte 3 puan peşinde.
Mücadele öncesi stadyumu dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarda bulunduğu esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yoğun tepki gösterdi. Fatih Terim için 'sicili bozuk' diyen Koç'a Galatasaray taraftarı dakikalarca küfürlü tezahüratlarda bulundu.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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