Galatasaray taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!

Ligin iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da başlayan dev mücadelede, iki ekipte 3 puan peşinde.

Mücadele öncesi stadyumu dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar takımlarına tezahüratlarda bulunduğu esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yoğun tepki gösterdi. Fatih Terim için 'sicili bozuk' diyen Koç'a Galatasaray taraftarı dakikalarca küfürlü tezahüratlarda bulundu.