Ali Koç taraftarları stada böyle uğurladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Ülker Stadyumu'ndan 25 otobüsle Seyrantepe'ye hareket eden sarı-lacivertli taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uğurladı. Koç, otobüs içerisinde taraftarlarla bir araya gelirken, A Spor muhabiri ve kameramanı da bir taraftar tarafından provoke edilmeye çalışıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam dev derbide kozlarını paylaşacak. Müthiş maça saatler kala heyecan da artmaya başlarken yeni gelişmeler de yaşanıyor.
Fenerbahçe taraftarlarına derbi öncesi sürpriz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçını deplasman tribününde izleyecek olan taraftarları Ülker Stadyumu'nda uğurlamaya geldi.
Burada otobüse binerek taraftarlarla bir araya da geldi. Başkan daha sonra 25 otobüsün hareket etmesini bekledi.
Bu sırada bir taraftar A Spor muhabiri ve kameramanını provoke etmeye çalıştı. Olay yerinde bulunan emniyet güçleri taraftarı hemen olay yerinden uzaklaştırdı.
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