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09 Ağustos 2019, Cuma
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özeti (08.08.19)

Süper Lig özeti (08.08.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...

GÖZÜ BAŞAKŞEHİR'DE
'de , 3-4 futbolcu daha almayı planladıklarını belirtti ve 'den 2 isimle ilgilendiklerini söyledi. Kartal, "'den ile Attamah'la da ilgileniyoruz. Bugün yarın bu konuyu netleştiririz" dedi.

CHİBSAH İMZALADI
Süper Lig'in yenisi Gazişehir , Ganalı orta saha Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İtalyan ekibi Frosinone'de oynayan 26 yaşında 1.77 boyundaki futbolcu; 33 maça çıkıp, 1 gol atmıştı. Chibsah, Gazişehir'de başarılı olmak için çok çalışacağını söyledi.

ANDRADE SİVAS'TA
Yiğidolar, Porto'nun Brezilyalı 10 numarası Andrade'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezona Portekiz ekibi S. Clara'da başlayıp, ocakta 1.5 milyon euro'ya Porto'ya giden 26 yaşındaki futbolcu 37 maçta 6 gol, 6 asist yaptı.

  1. 9.8.2019
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