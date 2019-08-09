Süper Lig özeti (08.08.19)

GÖZÜ BAŞAKŞEHİR'DE

Rize'de İsmail Kartal, 3-4 futbolcu daha almayı planladıklarını belirtti ve Premier Lig'den 2 isimle ilgilendiklerini söyledi. Kartal, "Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ile Attamah'la da ilgileniyoruz. Bugün yarın bu konuyu netleştiririz" dedi.



CHİBSAH İMZALADI

Süper Lig'in yenisi Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İtalyan ekibi Frosinone'de oynayan 26 yaşında 1.77 boyundaki futbolcu; 33 maça çıkıp, 1 gol atmıştı. Chibsah, Gazişehir'de başarılı olmak için çok çalışacağını söyledi.



ANDRADE SİVAS'TA

Yiğidolar, Porto'nun Brezilyalı 10 numarası Fernando Andrade'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezona Portekiz ekibi S. Clara'da başlayıp, ocakta 1.5 milyon euro'ya Porto'ya giden 26 yaşındaki futbolcu 37 maçta 6 gol, 6 asist yaptı.