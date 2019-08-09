Bizler inandık siz de inanın!
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Milli takım hocası Şenol Güneş, Trabzonspor’un Sparta Prag ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Özdemir’in önceki gün yaptığı bir açıklamada Trabzonspor’a Avrupa kupalarında başarı dilemeyi unuttuğu için bunu telafi etmek adına maça geldiği öğrenildi.
Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu sebeple Trabzonspor maçına taraftar alınmadı. Ancak UEFA kuralları gereği bordo-mavilileri sevenleri yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı. Öte yandan yöneticiler, "Bizler inandık, siz de inanın" diye bağırarak oyunculara destek verdiler. Bu da işe yaradı maç döndü.
Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
Sparta Prag'lı idariciler karşılaşma öncesinde bordo- mavili yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Yemeğe, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman da katıldı. Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Sparta Prag Yönetim Kuruluna telkâri hediye edildi. Sparta Prag yöneticileri ise plaket verdi.
Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
Sparta Prag'lı idariciler karşılaşma öncesinde bordo- mavili yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Yemeğe, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı ve genel sayman Emin Kahraman da katıldı. Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Sparta Prag Yönetim Kuruluna telkâri hediye edildi. Sparta Prag yöneticileri ise plaket verdi.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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