Efecan Karaca: Merih Demiral kalbinin güzelliğini yaşıyor

Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen kampla yeni sezona hazırlanan turuncu-yeşilli takımın milli futbolcusu Juventus'a giden eski takım arkadaşı Merih Demiral, milli takım ve altyapısından yetiştiği Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın hak ettiği yerde olduğunu aktaran Efecan, "Merih Demiral kalbinin güzelliğini yaşıyor. Önce çok iyi bir insan, sonra da çok iyi bir futbolcu. Hak ettiği yerde. Kardeşim bizi gururlandırıyor. Orada da devamlı oynayıp Türkiye'yi gururlandıracaktır. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

Juventus'a gitmesinin ardından Merih ile telefonda konuştuğunu belirten Efecan, "Oralar çok ayrı bir dünya, üst seviye... Merih, oradaki büyük oyuncuların egolarının olmadığını, çok iyi bir ortamın bulunduğunu söyledi. Belki de onlar da o yüzden orada" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'daki genç futbolcuların Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olmasıyla ilgili 29 yaşındaki futbolcu, "Merih'e tavsiyede bulunmadım. İşinin gereğini yapıyordur. Bunu yaptığı için de oralarda. Benim haddime de değil böyle bir şey. İnşallah daha iyi de olur. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, bu isimler çok iyi oyuncular. Ozan, Çağlar ve Merih, belki de gelecek 15 yılın stoperleri. Dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar. Futbolun gereklerini yaptıkları için oralardalar" şeklinde görüş belirtti.

"LİGİ 15. BİTİRSEYDİK DE SURAL'I KAYBETMESEYDİK"

Efecan Karaca, geçen sezon yaşanan trafik kazasında arkadaşları Josef Sural'ın hayatını kaybetmesinin takımı etkilediğini söyledi.

Geride kalan sezonu değerlendiren Alanyasporlu futbolcu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ikinci yarıda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak gayet iyiydik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Ancak talihsiz bir olaydan sonra arkadaşımız Sural'ı kaybettik. Tabii bu olaydan sonra kalan maçlarda motivasyonumuz düştü. Belki o olay olmasaydı, arkadaşımız vefat etmeseydi Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Yine de ligi 9. sırada bitirdik. Keşke hiçbir şey olmasaydı, ligi 15. bitirseydik de Sural'ı kaybetmeseydik. Ancak hayatta bunlar maalesef ki var."

"GALATASARAY'DA ÖNCE İYİ İNSAN OLMAYI ÖĞRETİYORLAR"

Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca, büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunu dile getirdi. Kariyerinde hiç pes etmediğini ve sürekli çalıştığını belirten Efecan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Kulübü altyapısında futbola başladım. O altyapının bana kattığı çok şey var. Orada ilk önce iyi insan olmayı öğretiyorlar. Sonra futbolcu olmayı ve iyi bir karakter olmayı öğretiyorlar. Ben de bu yolda ilerlemeye çalıştım. Ancak tabii ki de iyi bir futbolcu olmak için çok çalışmanız gerek. 29 yaşındayım ve benim hiçbir zaman hedefim bitmedi, pes etmedim. Bu yaşta milli takımı yakaladım. Bunun için pes etmeden daha çok çalışacağım. Büyük takımlarda oynama hedefim var. Ancak öncelikli hayalim milli takım. Sonuçta göğsünüzde o ay-yıldızlı formayı taşımak en önemli şey. Benim için en önemli şey de bu. Zaten hedefiniz biterse futbol hayatınız bitmiş demektir."