Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...

'un maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...

Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...

2019-2020 ’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri ilk hafta Denizli’de oynanacak. Süper Lig’in ilk haftasında ile arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Yukatel ile aynı sezon şampiyonu olan karşılaşacak. Denizli'de oynanacak maç için kombine satışlarında artış yaşanırken maç bileti fiyatları da açıklandı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Denizlispor - Galatasaray maç bileti fiyatları; kale arkası 100 TL, maraton 200 TL, A Alt+A Üst+E Üst 300 TL, D Üst ve B Üst 400 TL olarak belirlendi. Kombinelerde ise loca önünün 2 bin TL, VIP'in 4 bin TL olduğu açıkladı.

Ayrıca Galatasaray maçında loca önleri 400 TL, VIP 750 TL, E Alt tribünü ise 300 TL'den satılacağı kaydedildi. Biletler 1 Ağustos tarihinde satışa başlanacak.

  1. 31.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN