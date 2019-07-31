Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...
2019-2020 Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri ilk hafta Denizli’de oynanacak. Süper Lig’in ilk haftasında Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak bitiren Yukatel Denizlispor ile aynı sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray karşılaşacak. Denizli'de oynanacak maç için kombine satışlarında artış yaşanırken maç bileti fiyatları da açıklandı.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Denizlispor - Galatasaray maç bileti fiyatları; kale arkası 100 TL, maraton 200 TL, A Alt+A Üst+E Üst 300 TL, D Üst ve B Üst 400 TL olarak belirlendi. Kombinelerde ise loca önünün 2 bin TL, VIP'in 4 bin TL olduğu açıkladı.
Ayrıca Galatasaray maçında loca önleri 400 TL, VIP 750 TL, E Alt tribünü ise 300 TL'den satılacağı kaydedildi. Biletler 1 Ağustos tarihinde satışa başlanacak.
- 31.07.2019
- Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL...
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Denizlispor'un Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı! En düşük 100 TL... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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