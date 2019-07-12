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12 Temmuz 2019, Cuma
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özeti (11.07.19)

Süper Lig özeti (11.07.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan detaylar...

HOROZ SEDAT İÇİN GÜN SAYIYOR
Denizlispor, 'ın 'de forma giyen sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün transferinde mutlu sona yakın. Yeşilsiyahlıların, Beşiktaş'la 600 bin Euro satın alma opsiyonlu kiralık anlaştığı öğrenildi. 23 yaşındaki genç orta saha 39 maçta 6 gol, 7 asistle oynadı.

TREZEGUET'E 11 MİLYON EURO
'e yükselen , Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet için kesenin ağzını açtı. Villa, uzun süredir G.Saray'ın da gündemindeki 24 yaşındaki forvet için 11 milyon Euroluk resmi teklif yaptı. Trezeguet'in de kariyerine İngiltere'de devam etmek için yönetimden izin istediği öğrenildi.

MALATYA'YA 4 TRANSFER
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferler hakkında bilgi verdi. Başkan Gevrek, "Taraftar istiyor diye yapamayız. Ekonomik durumlar ve futbolcunun karakteri de önemli. Ancak transfer görüşmeleri sürüyor. Kaleci, orta saha, stoper ve forvet takviyesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

KANA'YA GAZİŞEHİR KANCASI
'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, 'dan ayrılan Jean-Armel Kana-Biyik'le el sıkıştı. Kırmızısiyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, Kamerunlu stoperle temasa geçti ve 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Gazişehir, Biyik'i 14 Temmuz'da F.Bahçe Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. 2016-2017'de Fransa'da Toulouse'den gelen 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı. Biyik, geçen sezon 30 maçta oynadı.

'HAYALİM DORTMUND'
Transferin gözde isimlerinden olan Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz, hayalini açıkladı. 26 yaşındaki genç futbolcu, "Dortmund'da oynamak benim hayalim" dedi.

KURULLAR BELLİ OLDU
TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda bünyesindeki kurulların başkan ve üyelerini belirledi. başkanlığına Aytaç Yüksel, başkanlığına Murat Balcı, UÇK başkanlığına Celal Candan, başkanlığına Taci Bayhan getirildi.

  1. 12.7.2019
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