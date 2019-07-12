Süper Lig özeti (11.07.19)

HOROZ SEDAT İÇİN GÜN SAYIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ın Balıkesir'de forma giyen sol kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün transferinde mutlu sona yakın. Yeşilsiyahlıların, Beşiktaş'la 600 bin Euro satın alma opsiyonlu kiralık anlaştığı öğrenildi. 23 yaşındaki genç orta saha 39 maçta 6 gol, 7 asistle oynadı.



TREZEGUET'E 11 MİLYON EURO

Premier Lig'e yükselen Aston Villa, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet için kesenin ağzını açtı. Villa, uzun süredir G.Saray'ın da gündemindeki 24 yaşındaki forvet için 11 milyon Euroluk resmi teklif yaptı. Trezeguet'in de kariyerine İngiltere'de devam etmek için yönetimden izin istediği öğrenildi.



MALATYA'YA 4 TRANSFER

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferler hakkında bilgi verdi. Başkan Gevrek, "Taraftar istiyor diye transfer yapamayız. Ekonomik durumlar ve futbolcunun karakteri de önemli. Ancak transfer görüşmeleri sürüyor. Kaleci, orta saha, stoper ve forvet takviyesi yapılacak" ifadelerini kullandı.



KANA'YA GAZİŞEHİR KANCASI

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Kayserispor'dan ayrılan Jean-Armel Kana-Biyik'le el sıkıştı. Kırmızısiyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, Kamerunlu stoperle temasa geçti ve 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Gazişehir, Biyik'i 14 Temmuz'da F.Bahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. 2016-2017'de Fransa'da Toulouse'den gelen 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı. Biyik, geçen sezon 30 maçta oynadı.



'HAYALİM DORTMUND'

Transferin gözde isimlerinden olan Gençlerbirliği'nin sağ beki Ahmet Oğuz, hayalini açıkladı. 26 yaşındaki genç futbolcu, "Dortmund'da oynamak benim hayalim" dedi.



KURULLAR BELLİ OLDU

TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda bünyesindeki kurulların başkan ve üyelerini belirledi. PFDK başkanlığına Aytaç Yüksel, Tahkim Kurulu başkanlığına Murat Balcı, UÇK başkanlığına Celal Candan, Etik Kurulu başkanlığına Taci Bayhan getirildi.