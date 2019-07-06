Zirvedeki kamp heyecanı başladı

Süper Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların da yer aldığı 60'tan fazla profesyonel takıma, 2'si UEFA standartlarında, 7'si ışıklandırılmış 11 saha ile hizmet veren merkezde, ilk antrenmanı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor gerçekleştirdi - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin: - "Türkiye'nin en beğenilen ve tercih edilen kamp merkeziyiz. Geçtiğimiz yıl 8'i Süper Lig olmak üzere 60'ı profesyonel 100'e yakın takımı ağırlamıştık, bu yıl o rakamı aşacağımızı tahmin ediyorum. Bugün itibarıyla kamplar başladı, kazadan uzak güzel bir sezon geçmesini diliyorum"

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda 5 yıl önce kurulan ve dünyada iklim, ulaşım, konaklama açısından en elverişli alanlardan birinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbol takımlarının kamp heyecanı başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki 2800 rakımda 5 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sezon öncesi futbol takımlarının tercih ettiği önemli kamp merkezlerinden oldu.

İklim koşullarının elverişliliği, havalimanı, kent merkezi ve oteller bölgesine de yakın mesafede bulunan merkez, geçen yıl Alanyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un da aralarında bulunduğu 60 civarında profesyonel takıma kamp imkanı sağladı.

Dünyada şehir merkezinde yer alan yüksek irtifa kamp alanlarından olan bu merkez, yeni sezon öncesi Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Antalyaspor'un yanı sıra Spor Toto 1. ve 2. Lig ile TFF 3. Lig'den takımları ağırlayacak.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımının futbolcular üzerindeki olumlu etkilerini de dikkate alan takımlara 2'si UEFA standartlarında olmak üzere 7'si ışıklandırılmış 11 sahada sabah akşam olmak üzere çift antrenman imkanı sunacak.

Bu yıl da yaklaşık 1,5 ay süreyle sezon öncesi Palandöken'de kamp yapacak 60'tan fazla profesyonel takıma ev sahipliği yapacak merkezdeki tesislerde ilk kampa giren takım Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor oldu.

Giresunspor'un ilk antrenmanını gerçekleştirdiği merkezde sezon öncesi kamp yapacak diğer takımlar da pazartesi gününden itibaren aralıklarla Erzurum'a gelerek kampa girecek.

MUSTAFA DENİZLİ YENİ TAKIMIYLA BİR HAFTA GECİKMELİ GELECEK

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'de teknik direktör olarak göreve başlayan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli de yeni takımıyla ilk kampı bir hafta gecikmeli yapacak.

Denizli'nin takımının daha önce 8 Temmuz olarak açıklanan Erzurum'daki kamp tarihinin 15 Temmuz'a alındığı belirtildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Muzaffer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımlarına yıllardır hizmet sunan yüksek irtifa kamp merkezinde kalite standartlarının sürekli olarak yükseltildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN KAMP MERKEZİYİZ"

Tesiste 11 takımın aynı anda antrenman yapma imkanının bulunduğunu dile getiren Şahin, "Türkiye'nin en beğenilen ve tercih edilen kamp merkeziyiz. Geçtiğimiz yıl 8'i Süper Lig olmak üzere 60'ı profesyonel 100'e yakın takımı ağırlamıştık, bu yıl o rakamı aşacağımızı tahmin ediyorum. Bugün itibarıyla kamplar başladı, kazadan uzak güzel bir sezon geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, merkezde gece maçları yapılabilecek sahaların da olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelen takımlar, rakımı, havası ve ulaşım imkanları dolayısıyla burayı çok beğeniyor. İran'ın önde gelen ve Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör takımını burada misafir edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Gürcistan, İran ve Azerbaycan'dan çok sayıda takım ağırladık. Onun dışında maçlar için kente gelen Süper Lig takımları ikişer günlük kamplarını yaptılar."