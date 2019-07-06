Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madison Beer, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:51 Güncelleme: 06.07.2019 13:14
Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madison Beer, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

Madison Beer, EuroLeague'de Fenerbahçe'yi desteklediğini açıkladı.

Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

NBA'e ilgisini her fırsatta dile getiren Beer, "Basketbolu izlemeyi ve oynamayı seviyorum. NBA ve EuroLeague maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum." dedi.

Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

Euro Times'a konuşan genç şarkıcı, "NBA'de favorim New York Knicks, EuroLeague'de ise Fenerbahçe." dedi.

Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!

20 yaşında olan ünlü ismin Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN