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Madison Beer'dan Fenerbahçe itirafı!
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madison Beer, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:51
Güncelleme: 06.07.2019 13:14
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madison Beer, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.
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Madison Beer, EuroLeague'de Fenerbahçe'yi desteklediğini açıkladı.
NBA'e ilgisini her fırsatta dile getiren Beer, "Basketbolu izlemeyi ve oynamayı seviyorum. NBA ve EuroLeague maçlarını kaçırmamaya çalışıyorum." dedi.
Euro Times'a konuşan genç şarkıcı, "NBA'de favorim New York Knicks, EuroLeague'de ise Fenerbahçe." dedi.
20 yaşında olan ünlü ismin Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunuyor.